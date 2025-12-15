Samira Lui svelato il sogno segreto della showgirl | italiani in visibilio

Samira Lui, nota showgirl di La Ruota della Fortuna, ha recentemente condiviso il suo sogno più grande durante un evento. La sua rivelazione ha suscitato grande entusiasmo tra i fan italiani, che attendono con curiosità di scoprire i progetti futuri della star. Ecco cosa ha svelato sulla sua ambizione più profonda.

Samira Lui, stella de La Ruota della Fortuna, a margine di un evento ha svelato il suo più grande sogno per il futuro: italiani in visibilio. Samira Lui è una delle showgirl più amate e seguite d’Italia: la friulana ha raggiunto la grande popolarità al fianco di Gerry Scotti durante il programma “La Ruota della Fortuna”. La bellissima Samira Lui – Cityrumors.it – Foto Instagram Nessuno si aspettava un successo simile per il format di oltre 20 anni fa riportato in auge da Mediaset: grazie anche all’alchimia tra il conduttore e la bellissima Lui, gli italiani hanno seguito le puntate con grande trasporto ed interesse. Cityrumors.it

