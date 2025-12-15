In vista del mercato di gennaio, la Lazio punta a rafforzarsi per completare il proprio progetto. Con il ritorno di ordine e compattezza sotto la guida di Maurizio Sarri, la società valuta possibili interventi per migliorare la rosa e consolidare le ambizioni stagionali. La finestra di mercato potrebbe rappresentare un’occasione decisiva per cambiare le sorti della stagione.

© Como1907news.com - Samardzic, gennaio può cambiare tutto: la Lazio ci prova

La Lazio ha ritrovato ordine, compattezza e solidità grazie al lavoro di Maurizio Sarri, ma il quadro resta incompleto. I biancocelesti sono tornati una squadra difficile da scardinare, organizzata e coerente, ma continuano a pagare un limite evidente negli ultimi trenta metri. Mancano gol, giocate decisive e quel centrocampista capace di accendere la manovra con continuità. È in questo scenario che prende corpo una pista destinata a far discutere: Lazar Samardzic. Il tecnico toscano ha rimesso al centro del progetto l’equilibrio tattico, ma non ha mai nascosto l’esigenza di alzare il tasso tecnico del reparto mediano. Como1907news.com

Samardzic Atalanta, possibile addio già a gennaio: un club di Serie A lo ha messo nel mirino su richiesta dell’allenatore. Ecco i dettagli - Samardzic Atalanta, possibile un addio nel mercato di gennaio con la Lazio che continua a spingere per averlo a disposizione. calcionews24.com