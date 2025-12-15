Samardzic Atalanta possibile addio già a gennaio | un club di Serie A lo ha messo nel mirino su richiesta dell’allenatore Ecco i dettagli
L'Atalanta potrebbe perdere Samardzic già a gennaio, con la Lazio che spinge per ingaggiarlo. Su richiesta dell'allenatore, il club biancoceleste si fa avanti per assicurarsi il talento serbo, alimentando le voci di un possibile trasferimento nel prossimo mercato invernale.
Samardzic Atalanta, possibile un addio nel mercato di gennaio con la Lazio che continua a spingere per averlo a disposizione. Le ultime Maurizio Sarri ha restituito compattezza e solidità alla Lazio, ma il limite tecnico della rosa resta evidente. La squadra biancoceleste è tornata equilibrata, ordinata e difficile da affrontare, ma continua a mancare quella . Calcionews24.com
Lazar Samardzic to #inter | Loan w/ obligation at 15-23million | Fingers crossed this one happens
Samardzic Atalanta, possibile addio già a gennaio: un club di Serie A lo ha messo nel mirino su richiesta dell’allenatore. Ecco i dettagli - Samardzic Atalanta, possibile un addio nel mercato di gennaio con la Lazio che continua a spingere per averlo a disposizione. calcionews24.com
Atalanta, Samardzic: "Il rigore pesava molto, ma siamo una squadra forte" - La rimonta dell’Atalanta contro il Brugge, nella seconda giornata della league phase di Champions League, porta anche la firma di Lazar Samardzic. tuttomercatoweb.com
I voti di #AtalantaCagliari al #Fantacalcio: le scelte su Pasalic e Samardzic! Show #Scamacca, Caprile come Esposito x.com
I voti di Atalanta-Cagliari al fanta: le scelte su Pasalic e Samardzic! Caprile come Esposito, Scamacca show shorturl.at/GmdsW Con quali non siete d'accordo - facebook.com facebook