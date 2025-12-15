Salza Irpina celebra il Natale con Note di Baccalà

Salza Irpina si prepara a festeggiare il Natale con l'evento gastronomico “Note di Baccalà”, che si terrà il 19 e 20 dicembre. L'iniziativa, in programma presso la tendostruttura in piazza Michele Capozzi, offrirà un'occasione per gustare specialità a base di baccalà e vivere un'atmosfera natalizia.

Salza Irpina si prepara ad accogliere il Natale con “Note di Baccalà”, l’evento gastronomico in programma il 19 e 20 dicembre, a cena, presso la tendostruttura in piazza Michele Capozzi. Due serate dedicate a uno dei prodotti simbolo della tradizione natalizia, protagoniste di un percorso. Avellinotoday.it

