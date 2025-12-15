Salvini punta ancora al Viminale | Nella prossima legislatura non avrò paura di occuparmi di legalità

Matteo Salvini conferma la sua ambizione di tornare al Viminale nella prossima legislatura, sottolineando l'importanza di affrontare il tema della legalità. Nel contempo, chiarisce la sua posizione sul conflitto in Ucraina, respingendo le accuse di essere filo-russo, e ribadendo il suo impegno politico e le sue idee sulla sicurezza e l'ordine.

Per quanto riguarda le sue posizioni in materia del conflitto in Ucraina, Salvini rigetta l'accusa di essere filo-russo. "Io sono filoitaliano", ha dichiarato, sostenendo di credere che "dopo quasi quattro anni guerra le diciannove ripetute sanzioni che dovevano mettere in ginocchio Putin hanno invece messo in ginocchio le economie occidentali e le bollette degli italiani, non Putin". Ildifforme.it

