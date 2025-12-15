Salvini apre il cantiere della ciclopedonale Pradello-Abbadia | 32 milioni in bici nel 2027

Matteo Salvini ha inaugurato i lavori per la nuova ciclopedonale tra Pradello e Abbadia Lariana, un progetto da 32 milioni di euro che punta a valorizzare la mobilità sostenibile nel territorio lecchese. L'intervento, atteso da oltre vent'anni, prevede la realizzazione di un percorso ciclopedonale che sarà completato entro il 2027, rivoluzionando gli spostamenti lungo il lago.

© Leccotoday.it - Salvini apre il cantiere della ciclopedonale Pradello-Abbadia: 32 milioni, in bici nel 2027 È il giorno che il territorio lecchese attendeva da un quarto di secolo: la posa della prima pietra della ciclopedonale tra Pradello e Abbadia Lariana segna l'avvio concreto di un'opera da 32 milioni di euro che cambierà la mobilità del lago. Alla cerimonia tra Lecco e Abbadia ha partecipato.