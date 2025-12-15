Salvini apre il cantiere della ciclopedonale Pradello-Abbadia | 32 milioni in bici nel 2027

15 dic 2025

Matteo Salvini ha inaugurato il cantiere della ciclopedonale Pradello-Abbadia, un progetto da 32 milioni di euro destinato a rivoluzionare la mobilità nel territorio lecchese. L'avvio dei lavori rappresenta un passo importante verso la creazione di una pista ciclabile che collegherà i comuni del lago, con l'obiettivo di essere completata entro il 2027.

È il giorno che il territorio lecchese attendeva da un quarto di secolo: la posa della prima pietra della ciclopedonale tra Pradello e Abbadia Lariana segna l'avvio concreto di un'opera da 32 milioni di euro che cambierà la mobilità del lago. Alla cerimonia tra Lecco e Abbadia ha partecipato. Leccotoday.it

