Salvini apre il cantiere della ciclopedonale Pradello-Abbadia | 32 milioni in bici nel 2027

Matteo Salvini ha inaugurato il cantiere della ciclopedonale Pradello-Abbadia, un progetto da 32 milioni di euro destinato a rivoluzionare la mobilità nel territorio lecchese. L'avvio dei lavori rappresenta un passo importante verso la creazione di una pista ciclabile che collegherà i comuni del lago, con l'obiettivo di essere completata entro il 2027.

È il giorno che il territorio lecchese attendeva da un quarto di secolo: la posa della prima pietra della ciclopedonale tra Pradello e Abbadia Lariana segna l'avvio concreto di un'opera da 32 milioni di euro che cambierà la mobilità del lago. Alla cerimonia tra Lecco e Abbadia ha partecipato. Leccotoday.it Busto Arsizio | Sant'Anna, ecco il sottopasso | 12/07/2021 Rivoluzione sul Lago di Como: ecco la ciclopedonale da 32 milioni attesa da anni. Salvini dà il via al cantiere da 500 giorni - In località Pradello la posa della prima pietra alla presenza del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ... comozero.it

Salvini posa prima pietra di una ciclabile a Lecco e polemizza con Sala - Trasferta sul Lago di Como per il ministro dei Trasporti e vicepresidente del consiglio Matteo Salvini, per la posa della prima pietra della ciclopedonale tra Abbadia Lariana e Lecco. ansa.it

