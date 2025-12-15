Salta dai ponteggi ed evade dal carcere | è caccia al detenuto

Un detenuto è sfuggito al controllo delle autorità, saltando dai ponteggi e riuscendo a evadere dal carcere del Coroneo a Trieste. L'uomo avrebbe approfittato dei ponteggi temporanei installati per lavori di ristrutturazione per mettere a segno la fuga. La polizia è ora impegnata nella caccia all'individuo, che rappresenta un grave rischio per la sicurezza pubblica.

© Today.it - Salta dai ponteggi ed evade dal carcere: è caccia al detenuto Per evadere dal carcere del Coroneo (Trieste) avrebbe sfruttato i ponteggi provvisori che erano stati installati per effettuare alcuni lavori di ristrutturazione. K. N., detenuto pachistano di 31 anni, è riuscito a scappare dalla casa circondariale senza essere visto.L'evasioneL'evasione è. Today.it Detenuto evade dal carcere di Trieste in pieno pomeriggio - Si tratterebbe di un trentenne che avrebbe utilizzato i ponteggi allestiti per i lavori di ristrutturazione in corso nella casa circondariale ... rainews.it

saltata soglia di sbarramento anche USR Friuli ha ritirato i punteggi! Vittoria, condividete! Massima condivisione! - facebook.com facebook