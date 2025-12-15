Salerno Letteratura l' AI tra narrativa e musica al centro dell' ultimo #Fuorifestival

Il #Fuorifestival di Salerno Letteratura si conclude il 18 dicembre con un evento dedicato all'intelligenza artificiale, esplorando le sue applicazioni tra narrativa e musica. L'appuntamento si terrà alle ore 18 presso il Liceo Classico T., offrendo uno spazio di riflessione sulle innovazioni tecnologiche nel mondo culturale.

L’ultimo appuntamento del 2025 per il #Fuorifestival di Salerno Letteratura si terrà giovedì 18 dicembre, alle ore 18, presso il Liceo Classico T. Tasso in piazza San Francesco. L'evento è dedicato al tema “Intelligenza Artificiale e Creatività: Nuove Frontiere tra Narrativa, Musica e Società. Salernotoday.it

