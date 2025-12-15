Salerno il Museo Città Creativa ospita Il museo accessibile e altre storie

Il Museo Città Creativa di Salerno ospiterà la giornata conclusiva di “Il museo accessibile e altre storie”, un evento dedicato all’accessibilità, all’inclusione e alla partecipazione culturale. L’appuntamento conclude le attività svolte nell’autunno 2025, promuovendo l’importanza di rendere i musei più aperti e accessibili a tutti i visitatori.

