Mancano poche ore alla scadenza del saldo IMU 2025, prevista entro il 16 dicembre. Dopo l’acconto di giugno, si conclude il ciclo annuale di versamenti con questa ultima tranche. Di seguito, trovi i codici tributo e le istruzioni per compilare correttamente il modello F24 e adempiere agli obblighi fiscali sui immobili.

© Leggioggi.it - Saldo IMU 2025, ultime ore: si paga entro il 16 dicembre: codici tributo e istruzioni F24

Conto alla rovescia per una delle scadenze cruciali di dicembre: il saldo IMU. Si tratta dell’ultimo adempimento annuale, dopo l’acconto di giugno, per pareggiare i conti con tassa sugli immobili, dovuta ogni anno. La data da segnare in rosso è martedì 16 dicembre 2025. Entro questa data si chiudono i pagamenti. Non tutti i proprietari di case sono però chiamati alla cassa. Il tributo si paga infatti solo per alcune categorie di immobili. Inoltre esistono agevolazioni ed esenzioni anche per quest’anno. Ricordiamo poi che da settembre 2024 è in vigore la nuova IMU semplificata, che chiede ai Comuni di mettersi in regola dal 2025, adeguando le aliquote a sole 128 fattispecie, anziché le oltre 250mila sopravvissute fino ad oggi. Leggioggi.it

Assegno di inclusione NOVEMBRE 2025 ? +130€ importi, ricariche, lavorazioni e PAGAMENTI ANTICIPO

Imu, entro domani il saldo 2025 da versare. Tutto quello che c’è da sapere - L'appuntamento del 16 dicembre riguarda proprietari di seconde case, immobili di lusso, immobili commerciali, terreni e aree edificabili ... repubblica.it