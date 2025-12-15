Saldo dell’Imu in scadenza il 16 dicembre si paga l’ultima rata dell’imposta sulla casa

Il 16 dicembre è in scadenza il pagamento dell’ultima rata dell’Imu, l’imposta municipale unica applicata sulla proprietà immobiliare in Italia. Questa scadenza rappresenta un momento importante per i contribuenti che devono regolarizzare il saldo dell’imposta prima della scadenza ufficiale. Di seguito, tutte le informazioni utili per effettuare il pagamento e rispettare le scadenze previste.

Il 16 dicembre scade la seconda rata dellImu, l’imposta municipale unica, la principale tassa sulla proprietà degli immobili in Italia. La cosiddetta seconda rata è in realtà un conguagli dell’acconto pagato a giugno e rappresenta di norma il 50% dell’imposta dovuta. La cifra può però variare leggermente in alcuni casi, perché calcolata con aliquote diverse. Sono diverse le esenzioni da questa imposta. La più importante è la prima casa utilizzata come abitazione principale, sulla quale non si paga nessuna tassa. Inoltre, non dovranno pagare nulla tutti coloro che hanno deciso di versare l’Imu in un’unica soluzione a giugno. Quifinanza.it

