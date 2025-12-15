Saldo dell’Imu in scadenza il 16 dicembre scade l’ultima rata dell’imposta sulla casa
Il 16 dicembre si avvicina e rappresenta la scadenza dell’ultima rata dell’Imu, l’imposta municipale unica applicata sulla proprietà immobiliare. Questa tassa, fondamentale per i contribuenti italiani, richiede attenzione per evitare sanzioni o interessi di mora. Di seguito, le informazioni principali e le modalità di pagamento relative alla scadenza di quest’anno.
Il 16 dicembre scade la seconda rata dell’Imu, l’imposta municipale unica, la principale tassa sulla proprietà degli immobili in Italia. La cosiddetta seconda rata è in realtà un conguagli dell’acconto pagato a giugno e rappresenta di norma il 50% dell’imposta dovuta. La cifra può però variare leggermente in alcuni casi, perché calcolata con aliquote diverse. Sono diverse le esenzioni da questa imposta. La più importante è la prima casa utilizzata come abitazione principale, sulla quale non si paga nessuna tassa. Inoltre, non dovranno pagare nulla tutti coloro che hanno deciso di versare l’Imu in un’unica soluzione a giugno. Quifinanza.it
