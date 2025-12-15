Saldo dell’Imu 2025 scadenza il 16 dicembre | chi non deve pagare e perché

Il 16 dicembre 2025 si avvicina la scadenza per il saldo dell’Imu, il tributo sugli immobili. In questo articolo, si analizzeranno le categorie di contribuenti esentati dal pagamento e le motivazioni che determinano questa esclusione, offrendo una panoramica chiara e aggiornata sulle modalità di pagamento e le eventuali agevolazioni previste per quest’anno.

Si avvicina il secondo appuntamento dell’anno con l’ Imu: entro il 16 dicembre 2025 è necessario passare alla cassa e versare il saldo. Il conguaglio deve essere calcolato tenendo conto delle aliquote aggiornate deliberate dai singoli Comuni. In linea di principio sono tenuti al versamento del saldo Imu tutti i contribuenti proprietari di un immobile o di un terreno, con la sola esclusione delle abitazioni principali non classificate come immobili di lusso. L’Imu, inoltre, deve essere versata per le aree fabbricabili e per i terreni agricoli. Chi deve pagare il saldo Imu. Per comprendere chi sia tenuto al pagamento della  rata Imu di dicembre è necessario dare uno sguardo alla Legge di Bilancio 2020, all’interno della quale è stato delineato con precisione chi siano i soggetti tenuti a effettuare il versamento. Quifinanza.it

