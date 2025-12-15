Sala Ichòs a dicembre in programma Quadri 2025 Soffia il vento Vulcana

A dicembre, Sala Ichòs a San Giovanni a Teduccio presenta Quadri 2025, Soffia il vento, un ricco calendario di eventi che mescola anteprime, innovativi linguaggi artistici e ritorni significativi, consolidando il suo ruolo come punto di riferimento culturale nel quartiere.

Sala Ichòs, storico presidio culturale di Via Principe di Sannicandro a San Giovanni a Teduccio, chiude l’anno con un programma che intreccia anteprime, nuovi linguaggi e ritorni artistici. Il 19 dicembre il teatro presenterà ufficialmente la stagione 2026, un cartellone che punta a consolidare l’identità di Sala Ichòs come spazio di ricerca, accoglienza e sperimentazione nel . 2anews.it

