Sala Ichòs a dicembre in programma Quadri 2025 Soffia il vento Vulcana
A dicembre, Sala Ichòs a San Giovanni a Teduccio presenta Quadri 2025, Soffia il vento, un ricco calendario di eventi che mescola anteprime, innovativi linguaggi artistici e ritorni significativi, consolidando il suo ruolo come punto di riferimento culturale nel quartiere.
Sala Ichòs, storico presidio culturale di Via Principe di Sannicandro a San Giovanni a Teduccio, chiude l’anno con un programma che intreccia anteprime, nuovi linguaggi e ritorni artistici. Il 19 dicembre il teatro presenterà ufficialmente la stagione 2026, un cartellone che punta a consolidare l’identità di Sala Ichòs come spazio di ricerca, accoglienza e sperimentazione nel . 2anews.it
Dicembre in scena a Sala Ichòs: danza, teatro e nuove visioni - Sala Ichòs, storico presidio culturale di Via Principe di Sannicandro a San Giovanni a Teduccio, chiude l’anno con un programma che intreccia anteprime, nuovi linguaggi e ritorni artistici. napolitoday.it
Mosaicamente: omaggio a Edward Hopper Sala Veruda, Piazza Piccola 2 da Giovedì 18 dicembre 2025 a martedì 6 gennaio 2026 Tutti i giorni dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 17.00 alle 20.00 24 e 31 dicembre chiuso il pomeriggio 25 dicembre 2 - facebook.com facebook
È il 14 dicembre 2020, provi a fare lezione online ma c’è un problema. Sono passati esattamente cinque anni da questo momento: x.com