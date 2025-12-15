Saggisti d’Italia Un’antologia per capire il Novecento

L’articolo esplora il ruolo e l’evoluzione del saggista in Italia durante il Novecento, analizzando le figure e le opere che hanno caratterizzato questo genere letterario. Attraverso un’antologia di autori significativi, si cerca di comprendere come il saggio abbia contribuito a definire il pensiero e la cultura di un secolo cruciale.

© Ilfoglio.it - Saggisti d’Italia. Un’antologia per capire il Novecento Tempo fa, alla fine di una lezione universitaria in cui avevo parlato del genere del saggio tra Otto e Novecento, ho chiesto agli studenti a chi, secondo loro, si attagliava il titolo di “saggista”. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. Ilfoglio.it Saggisti d’Italia. Un’antologia per capire il Novecento. Viaggio nella ricca biblioteca allestita da Alfonso Berardinelli e Matteo Marchesini. Con qualche riflessione. L'articolo di Claudio Giunta è sul Foglio del Weekend https://edicoladigitale.ilfoglio.it/ - facebook.com facebook