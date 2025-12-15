Saelemaekers sceglie il Milan | rinnovo lungo e futuro rossonero

Franck Saelemaekers rinnova con il Milan, confermando il suo ruolo chiave nel progetto rossonero. Il club ha deciso di puntare sulla continuità, siglando un accordo a lungo termine con uno dei protagonisti dell’ultima stagione. Questa scelta testimonia l’impegno del Milan nel consolidare la squadra e rafforzare il proprio futuro in ambito internazionale.

Il Milan ha scelto la continuità e lo ha fatto con uno dei giocatori che più hanno inciso nell’ultimo periodo. Nel pomeriggio del 15 dicembre, il club rossonero ha ufficializzato il rinnovo di Alexis Saelemaekers fino al 30 giugno 2031, con decorrenza dal 1° luglio 2026, mettendo nero su bianco un accordo che era nell’aria da settimane. Una firma che allontana definitivamente la scadenza inizialmente fissata al 2027 e certifica la volontà del Milan di puntare con decisione sull’esterno belga anche per il medio-lungo periodo. Nome completo Alexis Jesse Saelemaekers Posizione Attaccante Squadra attuale AC Milan Nazione Luogo di nascita Berchem-Sainte-Agathe Data di nascita Giugno 27, 1999 00:00 Età 26 Peso (Kg) 72 Altezza (cm) 180 Stagione: 2025-2026 Partite terminate 15 - Per Game Partite iniziate 15 1. Como1907news.com

