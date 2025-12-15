Saelemaekers | Rossoneri ho il cuore pieno di gratitudine Forza Milan sempre

Dopo aver rinnovato il suo contratto, Alexis Saelemaekers ha espresso pubblicamente la sua gratitudine nei confronti del Milan e dei suoi tifosi. Con un messaggio emozionante sui social, il calciatore belga ha condiviso il suo entusiasmo e la sua fede nel progetto rossonero, rafforzando il suo legame con la squadra e la tifoseria.

© Pianetamilan.it - Saelemaekers: “Rossoneri ho il cuore pieno di gratitudine. Forza Milan sempre”

Dopo l'annuncio del rinnovo, Alexis Saelemaekers ha voluto ringraziare il Milan e i suoi tifosi: il post social emozionante del belga. Pianetamilan.it

