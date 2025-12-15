Russia e Cina ambiscono ai satelliti ombra Ecco come funzionano

Russia e Cina stanno sviluppando sistemi di satelliti ombra, strumenti di sorveglianza e monitoraggio nascosti nel profondo dello spazio. Questi satelliti silenziosi e invisibili stanno rivoluzionando il modo di osservare e controllare l'ambiente spaziale, rappresentando una nuova frontiera nella tecnologia militare e strategica.

© Formiche.net - Russia e Cina ambiscono ai “satelliti ombra”. Ecco come funzionano “Nello spazio profondo, nessuno può sentirti urlare” è la celeberrima tagline del film del 1979 “Alien”. Ma modificando leggermente la frase in “Nello spazio profondo, nessuno può vederti”, si fornisce una descrizione tanto concisa quanto efficace delle ultime mosse di Pechino e Mosca in ambito satellitare. I due attori starebbero infatti sperimentando dei nuovi modelli di satelliti con capacità “stealth” che renderebbero estremamente complessa la loro individuazione da parte di telescopi e radar, secondo quanto affermato dal luogotenente Ron Lerch, consulente militare per il vicecapo delle operazioni spaziali per l’intelligence, a margine della conferenza “Space Force Association’s Spacepower 2025”. Formiche.net Russia e Cina ambiscono ai “satelliti ombra”. Ecco come funzionano - La sperimentazione di satelliti stealth da parte di Pechino e Mosca segna un ulteriore passo nella militarizzazione dello spazio. formiche.net

