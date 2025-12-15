Sul massiccio degli Urali in Russia, le squadre di soccorso stanno conducendo intense operazioni di ricerca per un gruppo di turisti dispersi durante un'escursione in motoslitta, in condizioni di temperature di -20 gradi. Le immagini delle ricerche mostrano l'impegno degli operatori nella difficile operazione di recupero.

© Lapresse.it - Russia, 13 turisti dispersi sui monti Urali a -20 gradi: le immagini delle ricerche

Sui monti Urali in Russia, squadre di soccorso hanno avviato un’operazione di ricerca per un gruppo di turisti che si sono persi durante un’escursione in motoslitta. Secondo quanto riportato dai media locali, la scorsa settimana 15 appassionati di sport estremi si sono recati sul monte Oslyanka in motoslitta. Il portale di notizie 59.ru di Perm ha pubblicato l’ultimo video del gruppo, inviato da uno dei turisti alla sua ragazza il 13 dicembre. Due membri del gruppo che sono riusciti a tornare al campo base hanno riferito che gli altri avevano smesso di rispondere. I servizi di soccorso e i volontari si sono uniti alle ricerche e stanno setacciando la zona con le motoslitte. Lapresse.it

