Ruba gasolio in un’azienda di San Salvatore Telesino | arrestato un giovane del posto

Un giovane residente a San Salvatore Telesino è stato arrestato dai Carabinieri di Cerreto Sannita con l’accusa di aver rubato gasolio da un’azienda locale. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato all’arresto nel giro di poche ore, evidenziando l’attenzione delle autorità alla sicurezza e al rispetto delle proprietà aziendali nella zona della Valle Telesina.

Tempo di lettura: < 1 minuto Un giovane residente in Valle Telesina è stato arrestato dai Carabinieri del NORM della Compagnia di Cerreto Sannita con l’accusa di furto di gasolio all’interno di una nota azienda della zona. L’operazione è scattata nell’ambito di mirati servizi di controllo del territorio, rientranti in un più ampio dispositivo che mira a garantire una maggiore visibile presenza dei Carabinieri sulle strade e nei centri abitati, in particole nelle fasce orarie e nelle aree ritenute più sensibili, con particolare attenzione alla prevenzione dei furti in abitazione e in danno di attività commerciali. Anteprima24.it

