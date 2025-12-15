Ruba gasolio in un’azienda di San Salvatore Telesino | arrestato un giovane del posto

Un giovane residente a San Salvatore Telesino è stato arrestato dai Carabinieri di Cerreto Sannita per aver tentato di rubare gasolio dai mezzi aziendali. Colto in flagrante, è stato portato ai domiciliari. L’episodio si è verificato in un'azienda della Valle Telesina, dove i militari hanno intervenuto prontamente.

© Puntomagazine.it - Ruba gasolio in un’azienda di San Salvatore Telesino: arrestato un giovane del posto Colto in flagrante mentre rubava carburante dai mezzi aziendali: arrestato e posto ai domiciliari. San Salvatore Telesino (BN) – Un giovane residente in Valle Telesina è stato arrestato dai Carabinieri del NORM della Compagnia di Cerreto Sannita con l’accusa di furto di gasolio all’interno di una nota azienda della zona. L’operazione è scattata nell’ambito di mirati servizi di controllo del territorio, rientranti in un più ampio dispositivo che mira a garantire una maggiore visibile presenza dei Carabinieri sulle strade e nei centri abitati, in particole nelle fasce orarie e nelle aree ritenute più sensibili, con particolare attenzione alla prevenzione dei furti in abitazione e in danno di attività. Puntomagazine.it Ruba gasolio in azienda a San Salvatore Telesino, arrestato un giovane - Giovane arrestato a San Salvatore Telesino per furto di gasolio in azienda. fremondoweb.com Ruba gasolio in un’azienda di San Salvatore Telesino: arrestato un giovane del posto - Un giovane residente in Valle Telesina è stato arrestato dai Carabinieri del NORM della Compagnia di Cerreto Sannita con l’accusa di furto di gasolio all’interno di una nota azienda della zona. ntr24.tv

Sorpreso a rubare gasolio nell’azienda e arrestato https://ebx.sh/ZgV9ON - facebook.com facebook

Ruba gasolio in un’azienda di San Salvatore Telesino: arrestato un giovane del posto - x.com