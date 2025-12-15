Ruba gasolio in azienda a San Salvatore Telesino arrestato un giovane
Un giovane residente in Valle Telesina è stato arrestato dai Carabinieri di Cerreto Sannita mentre tentava di rubare gasolio dai mezzi aziendali a San Salvatore Telesino. L'intervento delle forze dell'ordine ha impedito l'ulteriore proseguimento dell’azione illecita.
