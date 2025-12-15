Rotoprint di Lainate ha brevettato una tecnologia innovativa per la stampa Braille e in rilievo su packaging flessibile, aprendo nuove prospettive di mercato. L'azienda si prepara a espandersi, puntando anche sul mercato cinese, con un prodotto che combina funzionalità e alta qualità nel settore della stampa.

© Ilgiorno.it - Rotoprint di Lainate brevetta la stampa Braille e si prepara ad aggredire il mercato cinese

Lainate (Milano), 15 dicembre 2025 – Nuovo e straordinario brevetto per la Rotoprint di Lainate, in provincia di Milano: la stampa Braille e in rilievo, a registro, su packaging flessibile. L'innovazione Made in Italy, concreto passo avanti sulla strada dell'inclusione, rivoluziona il mondo dell’imballaggio con una tecnologia unica al mondo di sovrastampa a registro che permette di realizzare Braille nonché loghi e scritte in rilievo su materiale flessibile. La novità messa a punto nel 2025 da Gian Carlo Arici, fondatore di Rotoprint, e da suo figlio Giovanni Luca, Ceo della società, ha già ottenuto il brevetto negli Stati Uniti (per il brevetto internazionale la richiesta è al vaglio), ha suscitato grande interesse nelle fiere, ed è valso a Rotoprint già due importanti riconoscimenti: il Prestige Award (sigillo di qualità dedicato all'eccellenza di piccole e medie imprese in vari settori) e l ’EEA – European Excellence Award (nella categoria “Innovazione dell’anno”). Ilgiorno.it

