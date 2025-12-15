Rossoblù ancora a digiuno di vittorie La Samb torna a casa con un punto

La Samb si presenta con un pareggio ricco di emozioni, terminando la sfida con un punteggio di 4-4 contro la squadra avversaria. I rossoblù cercano di interrompere il digiuno di vittorie, offrendo una prestazione combattiva e intensa. La partita ha regalato momenti di tensione e spettacolo, evidenziando gli aspetti più dinamici del loro attuale stato di forma.

© Ilrestodelcarlino.it - Rossoblù ancora a digiuno di vittorie. La Samb torna a casa con un punto SAMBENEDETTESE (4-4-2): Vannucchi 6,5; Paolieri 6, Pretato 6, Vona 6, Perretta 6; Cerretti 6, Scaccabarozzi 6,5, Faggi 6, Vitali 7; Nabian 6 Battimelli 5,5 (25’ st Migliardi 6). A disp. Biagini, Strada, Milazzo, Gueye, Tarantino, Pietrelli, Bassanini, Tempre, Coviello, Andolfi, Beghetto. All. Banchieri 6 SAMBENEDETTESE (3-5-2): Cultraro 6,5; Zoboletti 6,5, Dalmazzi 6 (1’ st Chelli 5,5), Zini 6; Vesprini 6 (29’ st Marranzino sv), Candellori 6, Alfieri 5,5 (29’ st Lulli sv), Piccoli 6, Battista 7 (36’ st Toure M. sv); Eusepi 5,5 (29’ st Toure N. sv), Konatè 5,5. A disp. Grillo, Bongelli, Pezzola, Martins, Iaiunese, Tataranni. Ilrestodelcarlino.it Rossoblù ancora a digiuno di vittorie. La Samb torna a casa con un punto - Il successo manca da nove gare, la svolta con D’Alesio non c’è e lo scontro salvezza a Pontedera finisce in parità ... msn.com

Samb, riprovaci stasera: i rossoblù cercano il ritorno alla vittoria (dopo sei turni) contro il Pineto al Riviera - Stasera, alle ore 20,30, al Riviera delle Palme, dopo aver fallito il tentativo della scorsa settimana con la Ternana, la squadra di Palladini farà di ... corriereadriatico.it