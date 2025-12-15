Roomba il fallimento di un mito americano | iRobot dichiara bancarotta e passa in mani cinesi

iRobot, celebre per aver rivoluzionato le pulizie domestiche con il suo Roomba, ha annunciato il fallimento volontario e la richiesta di protezione Chapter 11. Dopo aver rappresentato un'icona della robotica americana, l'azienda passa ora in mani cinesi, segnando la fine di un mito e un cambiamento nel settore della domotica.

