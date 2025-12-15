Roomba il fallimento di un mito americano | iRobot dichiara bancarotta e passa in mani cinesi

iRobot, il celebre innovatore americano dei robot aspirapolvere Roomba, ha annunciato il fallimento e la richiesta di bancarotta volontaria. Dopo aver rivoluzionato le pulizie domestiche dal 2002, l'azienda passa ora sotto il controllo cinese, segnando un importante cambiamento nel settore della robotica domestica.

Il pioniere della robotica domestica, iRobot, l'azienda statunitense che nel 2002 ha rivoluzionato le pulizie domestiche con l'introduzione dell'aspirapolvere robotico Roomba, ha presentato oggi 15 dicembre istanza di fallimento volontario (Chapter 11) presso le autorità americane. La notizia segna la fine di un'epoca per il colosso del Massachusetts e conferma la crescente pressione della concorrenza asiatica e le difficoltà finanziarie acuitesi dopo il clamoroso fallimento dell'acquisizione da parte di Amazon.?Un passaggio di proprietà strategico: da Shenzhen Picea Robotics a Santrum Hong Kong, l'ombra della Grande Muraglia. Quotidiano.net

