L'azienda statunitense produttrice dei rinomati aspirapolvere Roomba ha annunciato la sua bancarotta, segnando una svolta nel settore dei robot domestici. La notizia evidenzia le difficoltà incontrate dal leader di mercato e apre uno scenario di incertezza per il futuro della tecnologia di pulizia automatizzata.

© Lettera43.it - Roomba, fallita l’azienda che produce gli aspirapolvere autonomi

Il produttore statunitense degli aspirapolvere Roomba, robot per la pulizia domestica in autonomia, ha dichiarato bancarotta. L’azienda iRobot, come riporta Reuters, ha fatto ricorso infatti al Chapter 11, ossia la principale norma fallimentare negli Stati Uniti, simile all’amministrazione straordinaria in Italia che consente alle società in grave crisi finanziaria di concordare con il tribunale un piano di risanamento e tutelare i creditori. Trasferirà ora la propria attività al suo principale finanziatore e produttore, la cinese Shenzhen Picea Robotics Co., che ne estinguerà i debiti e prenderà il controllo comprandone tutte le azioni. Lettera43.it