Roomba dichiara fallimento iRobot passa alla Cina grazie alle regole Ue
L'azienda statunitense iRobot, famosa per aver rivoluzionato il mercato dei robot aspirapolvere con il suo modello Roomba, annuncia il fallimento e la richiesta di protezione sotto il Chapter 11. Contestualmente, il controllo passa alla cinese Shenzhen Picea Robotics, segnando un cambiamento significativo nel settore e la fine di un'epoca per l'azienda.
Addio Roomba, iRobot dichiara fallimento: con la richiesta di protezione sotto il Chapter 11 e il passaggio di controllo al cinese Shenzhen Picea Robotics, iRobot (l’azienda che ha inventato il mercato dei robot aspirapolvere ) esce di scena come attore indipendente. E dietro al passaggio ai cinesi c’è anche lo zampino dell’Unione europea. Per chi ha vissuto i primi anni Duemila, Roomba non era semplicemente un elettrodomestico: era una promessa, uno status symbol, una curiosità, un oggetto futuristico che entrava in casa, si muoveva da solo, sbatteva contro i muri e faceva intuire che l’automazione domestica non fosse più fantascienza. Quifinanza.it
