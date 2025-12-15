Romina Power | Al Bano? Lo amo ancora Ylenia è viva le indagini sulla sua scomparsa non sono state fatte bene | VIDEO

Romina Power, ospite a Verissimo, parla apertamente della sua vita, del suo amore ancora vivo per Al Bano e della scomparsa della figlia Ylenia, avvenuta nel 1994 a New Orleans. Nel corso dell'intervista, la cantante ha condiviso i suoi pensieri sulle indagini e sui sentimenti che ancora la legano al passato.

Ospite di Verissimo, Romina Power ha ripercorso la sua vita e la sua carriera parlando, tra le altre cose, dell’ex marito Al Bano e della figlia Ylenia, misteriosamente scomparsa nel 1994 a New Orleans. La cantante e attrice, che ha scritto un libro dal titolo Pensieri profondamente semplici, ha dichiarato che l’amore non si cancella: “Non si smette mai di amare la persona che si è amato, soprattutto quando conosci l’altra persona da bambina”. Quindi su Al Bano ha affermato: “Lo amo ancora, come amo tutti i miei ex”. La showgirl ha raccontato di quando lui le suggerì un ritocchino: “Gli ho detto che non avevo tempo. Tpi.it

