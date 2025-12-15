Romelu Lukaku vicinissimo al rientro | il Napoli valuta cessioni a gennaio

Romelu Lukaku si avvicina al ritorno al Napoli, mentre la società nerazzurra valuta possibili cessioni a gennaio. Nel frattempo, il club azzurro si prepara a partire per l’Arabia Saudita, dove parteciperà alla Supercoppa Italiana, dopo la sconfitta contro l’Udinese.

Il Napoli si prepara a viaggiare in Arabia Saudita per la Supercoppa Italiana dopo la deludente sconfitta rimediata ieri a Udine per 1-0 grazie all’eurogoal di Ekkelenkamp. Tra i convocati per la semifinale contro il Milan, potrebbe esserci anche Romelu Lukaku ormai in via di recupero dopo l’infortunio occorsogli in estate in amichevole. Il rientro . L'articolo. Dailynews24.it

