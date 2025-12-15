Roma piega il Como | Wesley decide all’Olimpico

La Roma conquista una vittoria importante contro il Como nell’ultima giornata di campionato, imponendo il proprio ritmo all’Olimpico. La rete decisiva arriva al 60’ grazie a Wesley, che permette ai giallorossi di chiudere con tre punti una partita combattuta. La squadra di Gasperini dimostra carattere e determinazione, portando a casa un risultato fondamentale per la classifica.

© Como1907news.com - Roma piega il Como: Wesley decide all’Olimpico La Roma supera il Como 1-0 e chiude con una vittoria la quindicesima giornata di Serie A. Lunedì 15 dicembre 2025, allo Stadio Olimpico, la squadra di Gian Piero Gasperini impone il proprio ritmo per larghi tratti del match e trova il gol decisivo al 60’ con Wesley, premiando una prestazione autoritaria, soprattutto nella ripresa. Per il Como di Cesc Fabregas, invece, una serata opaca, senza vera reazione dopo lo svantaggio. Avvio controllato, Roma più pericolosa. La partita si apre con un possesso iniziale affidato agli ospiti, che provano a gestire il pallone abbassando il ritmo. La Roma, però, non si lascia sorprendere e attende per poi colpire in transizione. Como1907news.com Roma-Midtjylland 2-1: gol e highlights | Europa League Serie A, Roma-Como 1-0: Gasp riparte con Wesley e consolida il quarto posto - Un gol del brasiliano regala i tre punti ai giallorossi dopo due ko consecutivi, Fabregas scivola a - sportmediaset.mediaset.it

Roma-Como 1-0: Wesley decide la sfida dell'Olimpico con un destro imparabile. Gasperini torna al successo dopo 2 sconfitte e si porta a -3 dall'Inter - Nel posticipo del lunedì sera che chiude la 15a giornata, la Roma torna al successo dopo le due sconfitte consecutive rimediate contro Napoli e Cagliari e si porta a - eurosport.it

