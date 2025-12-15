Con il mercato di gennaio alle porte, la Roma intensifica le proprie strategie di rafforzamento. Oltre alle trattative per l’attacco, si fa strada l’interesse per Amenda, un profilo che potrebbe rinforzare la difesa di Gian Piero Gasperini. La società continua a monitorare il mercato alla ricerca delle soluzioni più adatte per migliorare la rosa a disposizione dell’allenatore.

© Sololaroma.it - Roma, non solo l’attacco: spunta Amenda per la difesa

Con il mercato di gennaio ormai alle porte, la Roma continua a scandagliare il terreno alla ricerca dei profili giusti per completare la rosa di Gian Piero Gasperini. L’attenzione è inevitabilmente concentrata sull’attacco, vero tallone d’Achille di questa prima parte di stagione, ma a Trigoria si ragiona anche su altri reparti. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, tra i nomi finiti sul tavolo del direttore sportivo Frederic Massara c’è anche quello di Aurelè Amenda, difensore centrale svizzero classe 2003 in forza all’Eintracht Francoforte. Il giocatore sarebbe stato proposto alla Roma da Giuffrida, lo stesso intermediario che sta lavorando per portare Gudmundsson nella Capitale. Sololaroma.it

Al liceo Carducci di Roma spunta 'lista degli stupri' con i nomi di due ragazze. 'Poi sono stati cancellati dagli stessi autori', denuncia la Rete degli studenti #ANSA - facebook.com facebook