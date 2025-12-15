Roma non è il mio amante! Ma lo prende a martellate | finisce in disgrazia

Un uomo di 57 anni di Roma ha colpito con un martello l'amico della moglie, credendo fosse il suo amante. L'episodio ha portato alla sua condanna a quattro anni di reclusione. L'evento ha suscitato attenzione per la dinamica violenta e le conseguenze legali di un gesto impulsivo legato a supposizioni infondate.

© Liberoquotidiano.it - Roma, "non è il mio amante!". Ma lo prende a martellate: finisce in disgrazia Convinto che fosse l'amante della moglie, un 57enne prende a martellate l'amico della donna. Per questo l'uomo è stato condannato a quattro anni di reclusione dal giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Roma. L'accusa? Tentato omicidio. Il 57enne, infatti, ha aggredito un amico della moglie, trovandolo in casa, convinto che tra i due ci fosse una storia d'amore clandestina. Prima di attaccarlo, però, lo ha costretto a inginocchiarsi per poi prenderlo a calci e a pugni e massacrarlo a martellate. L'uomo ha dovuto ricorrere a cure mediche urgenti. La vittima si è costituita parte civile nel processo, assistita dagli avvocati Angela Porcelli e Svevo Bonomo. Liberoquotidiano.it