Roma invisibile | virtual tour fra i tesori nascosti della periferia est della Capitale

Roma Invisibile offre un viaggio virtuale tra i tesori nascosti della periferia est della Capitale, valorizzando patrimoni storici e archeologici spesso sconosciuti. Grazie a strumenti digitali immersivi di nuova generazione, il progetto mira a rendere accessibili questi luoghi, con una restituzione finale prevista per dicembre presso Fortezza Est a Tor Pignattara.

Rendere visibile e accessibile un patrimonio storico e archeologico che, pur avendo un valore culturale straordinario, rimane spesso fuori dai circuiti tradizionali e farlo attraverso gli strumenti digitali immersivi di nuova generazione: questo l’obiettivo di Roma Invisibile – Virtual Tour tra i tesori nascosti del Municipio V, un progetto di Velvet Movie finanziato da Roma Municipio V su concessione del Ministero della Cultura – Soprintendenza Speciale di Roma, la cui restituzione finale si svolgerà sabato 20 dicembre a Fortezza Est, nel quartiere di Tor Pignattara. Sono stati presi in esame quattro siti simbolo del territorio: il Mausoleo di Sant’Elena, l’Acquedotto Alessandrino, l’area archeologica della Casa Calda e Via Collatina Vecchia. Funweek.it

