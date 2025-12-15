Roma il paradosso Coppa d’Africa | stessa giornata regole diverse

La Coppa d’Africa 2025, in programma in Marocco dal 21 dicembre al 18 gennaio, sta creando un paradosso nella gestione delle convocazioni. Mentre l’evento rappresenta un momento importante per le squadre africane, le diverse regole applicate alle convocazioni stanno generando tensioni e possibili ingiustizie sportive in Serie A, evidenziando un vulnus nel rispetto delle normative e delle competizioni.

© Sololaroma.it - Roma, il paradosso Coppa d'Africa: stessa giornata, regole diverse C'è un modo sottile di sentirsi "puniti" senza aver fatto nulla: basta guardare un calendario. La Coppa d'Africa 2025 (in Marocco, dal 21 dicembre al 18 gennaio) è un appuntamento enorme e sacrosanto, ma la gestione delle convocazioni sta generando un corto circuito che, in Serie A, rischia di trasformarsi in un'ingiustizia sportiva. La Roma, che disputa la 15ª giornata di lunedì sera contro il Como, si ritrova a dover rinunciare a Neil El Aynaoui, chiamato dal Marocco e costretto a partire senza possibilità di "slittare" di 24 ore. In pratica: stesso turno di campionato, condizioni diverse. Il nodo: la data FIFA e il vantaggio di chi gioca prima.