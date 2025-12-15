Roma idea Raspadori | ritorno in Serie A possibile a gennaio
La Roma sta valutando un possibile ritorno di Jack Raspadori in Serie A a gennaio. Attualmente all’Atletico Madrid, l’attaccante sembra essere ai margini del progetto di Diego Simeone, aprendo la porta a un potenziale trasferimento nella prossima sessione di calciomercato.
Il calciomercato di gennaio potrebbe riaprire una porta che sembrava chiusa solo pochi mesi fa. La Roma guarda alla Liga e valuta la possibilità di riportare in Serie A Jack Raspadori, attaccante oggi all’ Atletico Madrid ma finora ai margini del progetto tecnico di Diego Simeone. Arrivato in Spagna la scorsa estate, l’ex Napoli non è riuscito a ritagliarsi un ruolo stabile: una sola presenza da titolare in campionato e un utilizzo sempre più ridotto nelle ultime settimane. Uno scenario che apre a riflessioni concrete sul suo futuro immediato. Poco spazio a Madrid e valutazioni in corso. Il dato è chiaro: Raspadori ha iniziato soltanto una gara di Liga dal primo minuto, contro il Maiorca. Sololaroma.it
