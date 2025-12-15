Gian Piero Gasperini insiste sull'importanza di rinforzare l'attacco della Roma a gennaio. Tra i nomi in cima alla lista ci sono Zirkzee, ancora un sogno, e Fabio Silva, considerato l'opzione più concreta. L'allenatore ha chiarito le priorità alla dirigenza, puntando a migliorare la rosa per affrontare al meglio la seconda parte della stagione.

© Sololaroma.it - Roma, Gasp aspetta rinforzi: Zirkzee resta il sogno, Fabio Silva l’opzione concreta

Gian Piero Gasperini ha tracciato una linea netta con la dirigenza: a gennaio la Roma deve intervenire davanti. L’ideale sarebbe aggiungere una punta pura e l’esterno mancino di piede destro che il tecnico invoca dall’estate, ma davanti alle difficoltà del mercato il piano può adattarsi. Un profilo polivalente, capace di muoversi su tutto il fronte offensivo, potrebbe bastare per dare ossigeno alla squadra. Il primo obiettivo resta Joshua Zirkzee. Un attaccante atipico, capace di legare il gioco e muoversi da trequartista aggiunto, perfettamente in linea con le idee di Gasperini. Il problema è il contesto: il Manchester United non fa sconti e chiede una cifra immediata che la Roma non è disposta a investire senza garanzie. Sololaroma.it

ROMA come le MIGLIORI D'EUROPA: dove può arrivare con GASP? | Fuoriclasse | DAZN

Roma, Gasp sfida Sarri e la Lazio: l'obiettivo è Raspadori - Nelle ultime settimane non si parla d'altro: il tecnico della Roma ha bisogno di nuovi acquisti a gennaio per continuare la sua corsa in campionato. lalaziosiamonoi.it