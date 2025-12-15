Mercoledì la Roma Femminile chiuderà la propria avventura europea del 2025 affrontando il St. Polten, con l’obiettivo di salvare l’onore in questa competizione. Prima di concludere l’anno, le giallorosse disputeranno ancora due incontri, tra cui questa importante sfida internazionale.

© Sololaroma.it - Roma Femminile, mercoledì l’ultima uscita europea: con il St. Polten per salvare l’onore

Prima di chiudere il proprio 2025 la Roma Femminile avrà ancora due partite da disputare, di cui una in ambito europeo. Il successo di sabato con la Ternana ha permesso alle giallorosse di concludere l’anno al meglio in campionato, consolidando la testa della classifica con cinque punti di vantaggio sulla Juventus. In Women’s Champions League sono invece arrivate delusioni a ripetizione, con la formazione di Rossettini che è stata eliminata dalla competizione con una gara d’anticipo rispetto alla fine della League Phase. Roma Femminile che ha raccolto un solo punto nelle cinque partite finora disputate e che proverà a chiudere quantomeno con un successo nell’ultimo match, in programma mercoledì, al Tre Fontane, con il St. Sololaroma.it

SPORTING 0-2 ROMA | 3rd QUALIFYING ROUND | UWCL 2025-26

Roma Femminile-Lazio Women allo Stadio Olimpico? La risposta dell'assessore Onorato - Domenica 17 novembre si giocherà la partita di ritorno della regular season di Serie A fra la Roma Femminile e Lazio Women. romatoday.it

Roma femminile, che rimonta pazzesca: eliminato lo Sporting, le giallorosse volano in Champions - Il club giallorosso ha ottenuto la qualificazione grazie al successo per 2- corrieredellosport.it

Roma Femminile, vittoria e riconoscimenti Successo esterno per la Roma Femminile nell’ultima giornata di Serie A Women: 0-2 sul campo della Ternana con gol lampo di Dragoni dopo appena 1’ e autorete che chiude i conti. Prestazione di spessore an - facebook.com facebook