Roma entra nella fase post Giubileo con un bilancio da 5,7 miliardi

Roma si appresta a entrare nella fase post Giubileo con un bilancio complessivo di 5,7 miliardi di euro. L'amministrazione comunale avvia ora la discussione sul bilancio di previsione per gli anni 2026, 2027 e 2028, con la prospettiva di apportare miglioramenti alla proposta iniziale.

Roma, 15 dicembre 2025 – “Oggi apriamo la discussione sul bilancio di previsione per gli anni 2026, 27, 28 che, sono certo, migliorerà la proposta. Il documento di programmazione triennale ha richiesto una particolare attenzione: in primo luogo perché segna il passaggio verso la fase post Giubileo e post Pnrr. Abbiamo dovuto misurarci con la necessità di assicurare il livello alto dei servizi raggiunti quest’anno, abbiamo dovuto far fronte anche ai tagli delle ultime due leggi di bilancio che, solo per il 2026, è di 50 milioni. Un gap di risorse significative, con l’aumento di prezzi e costi. Nonostante questo scenario, riusciamo a mantenere il livello di spesa corrente a quello allineato del 2025. Cdn.ilfaroonline.it

