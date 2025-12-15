Roma entra in un ristorante per chiedere indicazioni ma viene violentata e segregata da dipendente | arrestato

Un episodio grave si è verificato a Roma, dove una donna, entrando in un ristorante per chiedere indicazioni, è stata violentata e segregata da un dipendente. L'uomo, un cittadino peruviano di 45 anni, è stato arrestato e attualmente si trova nel carcere di Rebibbia. L'evento risale alla scorsa estate e sta suscitando grande preoccupazione.

I fatti risalgono alla scorsa estate. L'uomo, al momento detenuto al carcere di Rebibbia, è un cittadino peruviano di 45 anni. Dalle ricostruzioni, la turista colombiana 24enne stava cercando indicazioni per raggiungere il suo hotel. Ildifforme.it

