Roma entra in un ristorante per chiedere indicazioni ma viene violentata e segregata da dipendente | arrestato

Un episodio grave si è verificato a Roma, dove una donna, entrando in un ristorante per chiedere indicazioni, è stata violentata e segregata da un dipendente. L'uomo, un cittadino peruviano di 45 anni, è stato arrestato e attualmente si trova nel carcere di Rebibbia. L'evento risale alla scorsa estate e sta suscitando grande preoccupazione.

© Ildifforme.it - Roma, entra in un ristorante per chiedere indicazioni ma viene violentata e segregata da dipendente: arrestato I fatti risalgono alla scorsa estate. L'uomo, al momento detenuto al carcere di Rebibbia, è un cittadino peruviano di 45 anni. Dalle ricostruzioni, la turista colombiana 24enne stava cercando indicazioni per raggiungere il suo hotel. Ildifforme.it Ventiquattrenne entra in un ristorante per chiedere aiuto ma viene violentata: arrestato 45enne Turista chiede aiuto al dipendente di un ristorante, lui la sequestra e la stupra: la 24enne riesce a fuggire e denuncia - Momenti di paura nel centro di Roma, dove una giovane turista è stata vittima di violenza sessuale e sequestro di persona da parte di un uomo di 45 anni. msn.com

Roma, 24enne stuprata e sequestrata dal dipendente di un locale in centro: la violenza nel ristorante ormai chiuso - Gli agenti del l Gruppo Centro dalla Polizia Locale di Roma Capitale, al termine di articolate indagini coordinate dalla procura di Roma, ... msn.com

