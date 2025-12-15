Roma | concertone di Capodanno a Circo Massimo con Alessandra Amoroso Fabri Fibra e Tananai

Il concerto di Capodanno a Roma torna al Circo Massimo, proponendo un ricco cartellone musicale con artisti come Alessandra Amoroso, Fabri Fibra e Tananai. L’evento, organizzato da Roma Capitale con il supporto di RDS 100% grandi successi, rappresenta una tradizione attesa da anni, offrendo a cittadini e visitatori un’occasione speciale per salutare il nuovo anno.

Roma, 15 dicembre 2025 – Anche quest’anno Roma Capitale, con il supporto di RDS 100% grandi successi, organizza il grande concerto di Capodanno 2026. L’evento, che porterà il meglio della musica italiana al Circo Massimo, inizierà il 31 dicembre a partire dalle ore 21 per festeggiare poi l’inizio del nuovo anno. Sul palco si esibiranno Alessandra Amoroso, Fabri Fibra e Tananai. I protagonisti della festa di fine anno sono stati annunciati durante una conferenza stampa nella Sala delle Bandiere del Campidoglio, alla presenza del Sindaco Roberto Gualtieri, dell’Assessore ai grandi eventi, sport, turismo e moda Alessandro Onorato, di Ferdinando Salzano, Fondatore Friends & Partners, di Massimiliano Montefusco, Amministratore Delegato di RDS, e delle voci di RDS, Francesca Romana D’Andrea e Filippo Ferraro, che guideranno romani, romane e turisti nella notte musicale. Cdn.ilfaroonline.it

Roma - Circo Massimo Concerto di Capodanno completo 31/12/2013

