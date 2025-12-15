Roma-Como vantaggio giallorosso con uomo a terra Cos’è successo

Durante la partita tra Roma e Como, il gol dell'1-0 dei giallorossi ha suscitato discussioni, in particolare per le circostanze che hanno portato alla segnatura. Al minuto 61, Wesley ha realizzato un destro rasoterra sfruttando un assist di Soulé, portando la squadra romana in vantaggio nella chiusura della quindicesima giornata di Serie A.

(Adnkronos) – Il gol dell'1-0 in Roma-Como fa discutere. Al minuto 61 della partita che chiude la quindicesima giornata di Serie A, i giallorossi hanno trovato il vantaggio con un gran destro rasoterra di Wesley, riuscito a capitalizzare in maniera perfetta l'assist di Soulé. Ma sulla fascia sinistra l'azione inizia con un episodio dubbio, quando . Periodicodaily.com

