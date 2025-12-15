La sfida tra Roma e Como rappresenta un momento cruciale per entrambe le squadre, con obiettivi diversi ma un interesse comune: conquistare i tre punti per rafforzare le proprie posizioni in classifica. La partita, valida per la giornata di domenica, potrebbe determinare sviluppi importanti nel percorso delle rispettive stagioni.

Roma-Como, tre punti per consolidare il quarto posto

La classifica delineatasi al termine della giornata di domenica offre alla Roma una grande opportunità, ma anche rischi significativi. I giallorossi, attualmente al quarto posto a quota 27 punti, in caso di sconfitta rischiano di essere raggiunti dal Como, avversario di questa sera e reduce da una pesante battuta d’arresto a San Siro, e di allontanarsi ulteriormente dalla vetta, che per alcune settimane era sembrata una piacevole consuetudine. La sfida contro i comaschi, dunque, non si giocherà soltanto sul piano tecnico, ma richiederà anche una gestione lucida e matura dal punto di vista mentale. Sololaroma.it

