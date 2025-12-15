Roma-Como tre punti per consolidare il quarto posto
La sfida tra Roma e Como rappresenta un momento cruciale per entrambe le squadre, con obiettivi diversi ma un interesse comune: conquistare i tre punti per rafforzare le proprie posizioni in classifica. La partita, valida per la giornata di domenica, potrebbe determinare sviluppi importanti nel percorso delle rispettive stagioni.
La classifica delineatasi al termine della giornata di domenica offre alla Roma una grande opportunità, ma anche rischi significativi. I giallorossi, attualmente al quarto posto a quota 27 punti, in caso di sconfitta rischiano di essere raggiunti dal Como, avversario di questa sera e reduce da una pesante battuta d’arresto a San Siro, e di allontanarsi ulteriormente dalla vetta, che per alcune settimane era sembrata una piacevole consuetudine. La sfida contro i comaschi, dunque, non si giocherà soltanto sul piano tecnico, ma richiederà anche una gestione lucida e matura dal punto di vista mentale. Sololaroma.it
