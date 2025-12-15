Al termine della 15ª giornata di Serie A, Roma e Como si preparano a sfidarsi all’Olimpico. Analizzare le statistiche delle due squadre permette di mettere in evidenza dati e tendenze che potrebbero influenzare l’esito della partita, offrendo uno sguardo approfondito sulle rispettive performance e sugli aspetti chiave da considerare nel confronto.

© Sololaroma.it - Roma-Como, occhio alle statistiche: i dati a confronto

A conclusione della 15° giornata di Serie A, ricca di colpi di scena e scenari impronosticabili, la Roma ospita all’Olimpico l’arrembante Como. La sfida si presenta tanto affascinante quanto incerta, i 2 club hanno infatti perso l’ultima partita di campionato, rispettivamente contro Cagliari e Inter. Non è assolutamente cancellato però l’ ottimo percorso delle due squadre fino ad ora, che ambiscono alle posizioni più nobili della classifica. Le migliori difese, con qualche scricchiolio. Prima del capitombolo per mano dell’Inter, il Como occupava inaspettatamente la prima posizione nella statistica gol subiti, confermando che nel calcio moderno si difende attaccando, per semplificare il concetto. Sololaroma.it

FA UN MEGA INCIDENTE IN MOTO... PAZZESCO!!

Soulé contro Paz, stasera la sfida tra i due argentini: numeri e statistiche a confronto - Matias è di Mar del Plata, la città che in Argentina è soprannominata la Feliz, quasi una conferma vedendolo giocare a pallone. ilmessaggero.it