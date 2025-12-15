Roma-Como lombardi in maglia… ‘giallorossa’ I tifosi | Ma indossano la nostra divisa?

Durante il Monday night della 15ª giornata di Serie A, Roma-Como ha suscitato discussioni sui social a causa dei calciatori lombardi in maglia giallorossa. L'incrocio di colori tra le divise ha attirato l'attenzione di tifosi e commentatori, sollevando dubbi e curiosità sull'interpretazione di questa scelta cromatica.

(Adnkronos) – Roma-Como fa discutere i social. Questione di. colori. Nel monday night della 15esima giornata di Serie A di oggi lunedì 15 dicembre all'Olimpico, l'incrocio cromatico non è passato inosservato agli occhi di tifosi e addetti ai lavori. La squadra di Gasperini indossa una maglia giallorossa, come da abitudine per le partite giocate in . L'articolo Roma-Como, lombardi in maglia. 'giallorossa'. I tifosi: "Ma indossano la nostra divisa?" proviene da Webmagazine24.