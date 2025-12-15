Roma-Como l’Olimpico misura le ambizioni tra Gasperini e Fabregas

La quindicesima giornata di Serie A si conclude con un Monday night all’Olimpico tra Roma e Como, due squadre con obiettivi e ambizioni diverse. La sfida tra Gasperini e Fabregas rappresenta un momento di grande interesse, tra tensioni, emozioni e la ricerca di conferme in un campionato ricco di sorprese.

© Como1907news.com - Roma-Como, l'Olimpico misura le ambizioni tra Gasperini e Fabregas La quindicesima giornata di Serie A si chiude con un monday night dal sapore particolare. Lunedì 15 dicembre 2025, allo stadio Olimpico, la Roma di Gian Piero Gasperini ospita il Como di Cesc Fabregas in una sfida che intreccia ambizioni europee, slanci emotivi e la curiosità per una delle sorprese più luminose del campionato. I giallorossi arrivano all'appuntamento forti della scossa emotiva regalata dall'Europa League, con il netto 3-0 rifilato al Celtic in Scozia, successo che ha permesso di archiviare le due sconfitte consecutive in campionato contro Napoli e Cagliari. Il Como, invece, è chiamato a reagire dopo il pesante 4-0 incassato a San Siro contro l'Inter, risultato che ha interrotto una lunga striscia di imbattibilità iniziata a fine agosto.