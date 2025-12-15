Roma-Como LIVE formazioni ufficiali | torna dal 1? Wesley c’è Ferguson
Roma-Como si appresta a tornare in campo con le formazioni ufficiali, segnando un momento importante per la squadra giallorossa. Dopo la brillante vittoria in Europa League contro il Celtic, i capitolini cercano continuità in campionato, pronti a riscattarsi dalle recenti sconfitte contro Napoli e Cagliari. Ecco tutte le ultime novità e le probabili scelte di formazione.
La bella vittoria in Europa League contro il Celtic ha mostrato nuovamente una Roma tonica e che ha ben risposto alle due sconfitte in campionato contro Napoli e Cagliari. Proprio in Serie A servirà però ritornare al successo, con la formazione di Gasperini che ci proverà contro il Como per provare anche a recuperare terreno in classifica sia ai partenopei che al Milan, che ieri hanno compiuto passi falsi rispettivamente con Udinese e Sassuolo. Segui la diretta del match dello Stadio Olimpico su SololaRoma.it. 17 minuti fa 15 Dicembre 2025 19:43 19:43 Le formazioni ufficiali. ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Rensch, Koné, Cristante, Wesley; Soulé, Pellegrini; Ferguson. Sololaroma.it
