Roma-Como le probabili formazioni | Ferguson verso la conferma

Roma-Como si avvicina con Gasperini pronto a rivoluzionare la formazione dopo il successo in Scozia. La sfida, importante per la classifica, vede il tecnico giallorosso deciso a rinnovare l’undici, aprendo a possibili sorprese. Un incontro delicato, in cui la volontà di cambiare potrebbe fare la differenza rispetto alla tradizione di confermare i titolari.

Squadra che vince non si tocca? Non per Gian Piero Gasperini. Dopo il netto 3-0 di Glasgow contro il Celtic, il tecnico della Roma è pronto a rimettere mano alla formazione per la sfida di questa sera contro il Como, uno scontro diretto che la classifica racconta come più delicato di quanto potesse sembrare a inizio stagione. Le scelte di Gasperini. Davanti a Svilar si va verso il ritorno del terzetto difensivo “classico”. Ndicka, che ha ottenuto il via libera dalla Costa d’Avorio e domani partirà per la Coppa d’Africa, sarà regolarmente al centro della difesa insieme a Mancini e Hermoso, quest’ultimo entrato in diffida dopo il giallo rimediato a Cagliari. Sololaroma.it

