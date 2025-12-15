Roma–Como | la sfida che accende il Monday Night tra tattica ritmi e ambizioni

Zazoom 15 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma e Como si affrontano all’Olimpico nella quindicesima giornata di campionato, in un Monday Night che promette spettacolo e tensione. Tra tattiche studiate, ritmi intensi e ambizioni di risultato, questa sfida si presenta come un momento chiave sia per la classifica che per l’approccio delle due squadre.

roma8211como la sfida che accende il monday night tra tattica ritmi e ambizioni

© Serieagoal.it - Roma–Como: la sfida che accende il Monday Night tra tattica, ritmi e ambizioni

L’appuntamento è chiaro, l’Olimpico ospita Roma e Como per la quindicesima giornata di campionato, una serata che profuma di strategia oltre che di punti in classifica. La collocazione temporale e la posta in palio trasformano la partita in una prova di carattere per entrambe: da una parte Gasperini che vuole ridare ritmo e solidità dopo scossoni recenti, dall’altra Cesc Fàbregas che continua a proporre un Como propositivo e in grado di mettere in difficoltà anche club di spessore. Gian Piero Gasperini Le scelte di Gasperini e Fabregas tra moduli e assenze. Gasperini scegli il solito 3-4-2-1 con la struttura a tre dietro che diventa la base del suo controllo del campo: Svilar tra i pali, una coppia centrale fatta di Hermoso e Mancini affiancata da Ndicka, mentre la linea di mezzo si compatta con Cristante e Koné che offrono dinamismo e protezione; sulle fasce, Tsimikas e Wesley vivono da spinta più offensiva mentre Soulé e Pellegrini agiscono tra le linee per alimentare Dybala, riferimento offensivo. Serieagoal.it